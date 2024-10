Cão é abandonado acorrentado em cerca antes da chegada de 'Milton'; veja

Horas antes da chegada do furacão Milton à Flórida, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira, as autoridades resgataram um cachorro que havia sido abandonado e acorrentado a uma cerca, em uma cena que gerou comoção. O animal, já com as patas submersas em água, aparentava estar bastante assustado, latindo repetidamente.

A equipe de Segurança Rodoviária de Tampa foi acionada para a ocorrência e, ao chegar ao local, rapidamente iniciou o resgate. Um dos policiais, em um gesto de compaixão, acalmou o cachorro enquanto o soltava, garantindo-lhe: "Está tudo bem, amigo. Não é sua culpa."

O resgate foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais pelas autoridades, demonstrando a urgência e o esforço das equipes para salvar vidas, tanto humanas quanto animais, diante da iminente chegada da tempestade.

Assista ao momento na galeria acima.