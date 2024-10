Passageiros são 'obrigados' a assistir filme erótico por erro em voo

Uma companhia aérea transmitiu, durante um voo, um filme para adultos. Todos os passageiros, incluindo famílias e crianças, foram obrigados a assistir. A situação "imprópria" aconteceu durante um voo da australiana Qantas, que seguia de Sidney, na Austrália, para Tóquio, no Japão.

Uma falha com o sistema de entretenimento do avião, e que atrasou o voo em uma hora, fez com que a tripulação decidisse transmitir o mesmo filme a todos os tripulantes. No entanto, a escolha suspeita e sexualmente explícita não foi vista com bons olhos pelos passageiros que estavam encurralados a bordo do voo de nove horas e meia.

Para piorar a situação, por si só desconfortável, os tripulantes não conseguiam desligar, pausar ou diminuir as telas onde o filme estava passando.

"O filme que eles transmitiram era extremamente inapropriado. Apresentava nudez gráfica e tinha muitas mensagens de cunho sexual - aquele tipo onde consegue literalmente entender sem necessitar de fones de ouvidos", revelou uma pessoa que seguia a bordo, no site Reddit, e disse, ainda, que "demorou quase uma hora disto antes que mudassem para um filme mais familiar, mas foi muito desconfortável para todos, especialmente para as famílias e crianças a bordo".

“"O filme não foi claramente adequado para transmissão durante o voo e pedimos as nossas sinceras desculpas aos clientes por esta experiência", disse a Qantas, em declarações à NBC News, referindo que "todos as telas foram alterados para um filme familiar durante o resto do voo, que é a nossa prática habitual para os casos raros onde a seleção individual de filmes não é possível".

Um porta-voz da companhia aérea revelou que estão investigando como aconteceu a escolha do filme neste voo.

