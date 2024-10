Piloto desmaia e mulher sem experiência consegue pousar avião

Uma mulher, de 69 anos, se viu obrigada a pousar um avião de emergência após o marido ficar inconsciente ao seu lado.

Yvonne Kinane-Wells não tinha qualquer experiência em pilotar aviões e teve de contactar o controle de tráfego aéreo para a ajudarem com o pouso, na Califórnia, Estados Unidos.

O marido Eliot Alper, de 78 anos, estava pilotando o avião quando sofreu um ataque cardíaco no meio do voo, a cerca de 1798 metros de altitude, na última sexta-feira (4).

O casal estava se deslocando para o Aeroporto Executivo de Henderson, em Las Vegas, onde residem, quando o homem começou a ter convulsões.

"Vamos prepará-la para que, à medida que se estabiliza do seu lado, siga direta até ao Aeroporto de Bakersfield. Pode ser?", comunicou um agente do controle aéreo a Yvone Kinane-Wells, durante o momento de pânico.

A mulher, que é agente imobiliária, concordou, ainda que com alguma incerteza, e, minutos depois, conseguiu, com sucesso, pousar o avião de emergência no aeroporto pela primeira vez na sua vida.

Equipes de emergência estavam no local e recorreram a veículos para ajudar no pouso do avião.

Eliot Alper foi imediatamente transportado para o hospital local, mas o estado de saúde não foi divulgado.

