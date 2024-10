Polícia britânica encontra fugitivo escondido dentro de sofá: "É 1.ª vez"

A polícia de Bedfordshire, no Reino Unido, deteve um homem na cidade de Potton, na sexta-feira de manhã, que estava em fuga e se escondeu dentro de um sofá. Os agentes foram até à casa onde o homem estava escondido com um mandado de captura, por volta das 7h20, e "depois de uma busca mais minuciosa" encontraram o suspeito "enfiado na base do seu sofá".

O porta-voz da polícia, declarações à BBC, até brincou com a situação e disse que o homem agora passaria as próximas horas numa cela, "um pouco menos apertado" do que quando estava no sofá.

"Já vimos algumas coisas, mas como esta foi a primeira vez", contou o porta-voz da polícia de Bedfordshire.

As autoridades não quiseram informar mais detalhes sobre a detenção por razões operacionais.

