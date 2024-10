Onze pessoas são hospitalizadas após comerem "cogumelos tóxicos" nos EUA

Onze pessoas, incluindo crianças, tiveram de ser transportadas para um hospital na Pensilvânia, nos Estados Unidos, após comerem "cogumelos tóxicos", na noite de sexta-feira (11).

De acordo com as autoridades locais, citados pela agência de notícias The Associated Press (AP), os serviços de emergência foram acionados pelas 21h30 locais, quando onze pessoas se sentiram mal após ingerirem os cogumelos em Peach Bottom Township.

"As unidades foram informadas de que 11 pessoas tinham ingerido cogumelos tóxicos e estavam todas doentes", indicaram as autoridades.

Foram acionadas várias unidades de emergência dos condados de York, Lancaster e Harford e as vítimas foram transportadas "em condições estáveis" para o WellSpan York Hospital, em York.

A Polícia Estadual da Pensilvânia também respondeu à ocorrência, que ocorreu numa residência privada.

