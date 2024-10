Prodígios infantis: As crianças mais extraordinárias da história! - As crianças-prodígios geralmente são dotadas de uma inteligência e talentos extraordinários que lhes permitem um desempenho muito mais alto do que o esperado para sua idade. Embora raros, ao longo da história houve inúmeros exemplos de meninos e meninas brilhantes que conquistaram coisas extraordinárias com as quais a maioria dos adultos só pode sonhar. De cientistas a estrelas da música e de Hollywood, trazemos a você algumas das crianças mais excepcionais que nasceram com dons incríveis. Descubra na galeria a seguir!

