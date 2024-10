Homem é morto com 15 tiros poucas horas após se casar

Um homem foi baleado 15 vezes poucas horas após se casar no sábado, na Carolina do Norte, EUA.

Tyrek Burton, de 37 anos, e Kiara Holloway, de 33, haviam se casado no sábado, e, horas depois, os serviços de emergência receberam uma chamada relatando um tiroteio.

Os paramédicos chegaram ao local e constataram que Burton havia sido atingido por 15 disparos, conforme relatado pelo Daily Mail.

O motivo exato do tiroteio ainda não está claro. A polícia informou que os agentes foram acionados por conta de uma "agressão agravada". No entanto, Keisha Satterfield, prima de Burton, afirmou que o noivo morreu após uma discussão no trânsito que culminou em violência armada.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido.



