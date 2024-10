Professora dá à luz em estacionamento minutos após dispensar alunos

Uma professora do estado do Maine, nos Estados Unidos, deu à luz no estacionamento da escola onde trabalha, apenas minutos após encerrar sua última aula do dia. O fato inusitado aconteceu em 8 de outubro e foi amplamente repercutido pela mídia norte-americana.

Tori Hildreth, de 30 anos, estava longe de imaginar que conheceria sua filha tão rapidamente. No entanto, conforme o dia avançava, as contrações foram ficando mais intensas e alterando seus planos. A professora liberou seus alunos por volta das 14h05 e, apenas 13 minutos depois, às 14h18, já estava no estacionamento da Old Town High School, segurando nos braços sua recém-nascida, Bella Reese Hildreth.

"Eu disse aos meus alunos: 'Provavelmente não vou estar aqui amanhã porque acho que vou ter este bebê em breve'", contou Tori em entrevista à Fox 4. Ela relembrou que, em questão de 20 minutos, as contrações passaram de intervalos de uma hora para apenas cinco minutos.

Apesar de a chegada do segundo filho estar prevista para o final de outubro, Tori começou a sentir contrações leves ao longo daquela manhã. Quando as dores se intensificaram, ela decidiu liberar os alunos e rapidamente pediu ajuda à mãe e à enfermeira da escola.

A mãe de Tori, que trabalha perto da escola, chegou ao local a tempo de ajudar no parto, já que as águas se romperam e a bebê não esperou pela chegada dos paramédicos. "Consegui baixar as calças, e o bebê nasceu ali mesmo", relatou Tori à Fox, acrescentando que a recém-nascida foi diretamente para os braços da enfermeira.

O pai de Tori, que é comandante do Corpo de Bombeiros de Old Town, foi um dos primeiros a chegar e se emocionou ao descobrir que a chamada de emergência era para sua própria filha.

A escola celebrou o nascimento incomum com uma publicação no Facebook, compartilhando fotos da família e comemorando o momento. "Foi um momento imperfeitamente perfeito, que trouxe sorrisos e lágrimas de felicidade a todos que estavam por perto", escreveu a instituição, classificando o evento como "inédito na história da Old Town High School".





