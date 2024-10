Chuvas intensas colocam Bangalore em alerta e causam inundações graves

A cidade de Bangalore, capital do estado de Karnataka, no sul da Índia, está em estado de alerta após as fortes chuvas contínuas que caíram nas últimas 24 horas, inundando ruas e causando sérios congestionamentos. Segundo as autoridades locais, citadas pelo site indiano Deccan Herald, a cidade registrou 66,1 milímetros de precipitação nesse período.

Com a previsão de mais chuvas intensas até o dia 18 de outubro, equipes nacionais de resposta a desastres foram mobilizadas em Karnataka. O ministro das Finanças do estado, Krishna Byre Gowda, confirmou que 60 membros das equipes já estão atuando no local, com outros 40 em alerta para possíveis emergências.

Os bombeiros e serviços de emergência também estão prontos para intervir em qualquer situação que exija assistência imediata.

O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) prevê mais tempestades, relâmpagos e chuvas fortes em Bangalore e outras regiões de Karnataka nos próximos dias.

Por precaução, as escolas do distrito de Bangalore permanecerão fechadas nesta quarta-feira, e várias empresas orientaram seus funcionários a trabalhar remotamente, para evitar os transtornos causados pelas inundações e o trânsito.

Os serviços de metrô em Bangalore também foram temporariamente interrompidos após a queda de uma árvore nos trilhos, mas o problema foi rapidamente resolvido pelas equipes de manutenção.

