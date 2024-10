Homem é resgatado após dois meses à deriva em bote no mar da Rússia

Um homem russo foi resgatado após passar 67 dias à deriva em um barco inflável no mar de Okhotsk, no Pacífico ocidental. O resgate aconteceu na segunda-feira, mas, infelizmente, seu irmão e sobrinho, que também estavam na embarcação, não sobreviveram à travessia.

Identificado pela imprensa russa como Mikhail Pichugin, de 46 anos, o sobrevivente foi encontrado por uma embarcação de pesca, conforme noticiado pela Sky News. Em agosto, Mikhail partiu com seu irmão, Sergei Pichugin, de 49 anos, e seu sobrinho, Ilya, de 15 anos, em uma viagem para observar baleias nas ilhas Shantar, um arquipélago no Extremo Oriente Russo.

Após o trio não retornar à ilha de Sakhalin, buscas foram realizadas, mas sem sucesso. Quando Mikhail foi resgatado, os corpos de seu irmão e sobrinho ainda estavam no barco. Ele, que pesava apenas 50 quilos no momento do resgate, foi encontrado à deriva a cerca de 1.000 quilômetros de seu ponto de partida, próximo à península de Kamchatka.

