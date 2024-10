Abóbora gigante bloqueia estrada e 'ataca' policiais nos EUA; veja

As autoridades de Bay Village, no estado de Ohio, Estados Unidos, se depararam com uma situação inusitada na madrugada de segunda-feira: uma abóbora gigante inflável bloqueou uma estrada da cidade.

O Departamento de Polícia de Bay Village compartilhou imagens da cena em sua página no Facebook, mostrando a decoração de Halloween "atacando" dois policiais. Em determinado momento, a abóbora inflável caiu sobre um dos agentes, e foi necessário o apoio de outros colegas para retirá-la da via.

Apesar do incidente, a abóbora foi devolvida ao seu proprietário, e ninguém se machucou. "Felizmente, nenhum policial (ou abóbora) ficou ferido durante o evento", brincaram as autoridades.

Segundo a CBS News, os ventos na região chegaram a atingir 48 km/h, o que provavelmente causou o deslocamento da abóbora gigante.

