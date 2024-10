Venezuela prende 19 estrangeiros sob acusação de mercenarismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou nesta quinta-feira (17) a prisão de 19 estrangeiros suspeitos de planejar a derrubada do ditador Nicolás Maduro após as eleições presidenciais, que a oposição e a parte da comunidade internacional acusam de fraude.

Cabello afirmou que os detidos formariam "um grupo de mercenários" a serviço da agência de inteligência da Espanha, a CNI (Centro Nacional de Inteligência). Esta, por sua vez, estaria agindo em conluio com a sua contraparte americana, a CIA, e com o DEA, órgão antidrogas dos Estados Unidos, acrescentou.

"O plano era a derrubada da revolução bolivariana", afirmou o ministro, referindo-se à contestada reeleição de Maduro em julho.

Segundo Cabello, o plano de ação do CNI consistia em levar mercenários para a Venezuela para que, uma vez no país, eles estabelecessem contato com organizações criminosas e as instruíssem a atacar pontos estratégicos do território.

O ministro creditou à ação desses supostos agentes um apagão ocorrido nesta quarta-feira (16) que afetou 25% do país. Ainda afirmou que o CNI também estava levando armas para a Venezuela.

Dos 19 estrangeiros presos, sete tinham tido suas detenções anunciadas em 14 e 15 de setembro, sendo que quatro são cidadãos dos EUA, dois da Espanha, e um da República Tcheca.

Os espanhóis eram José María Basoa, 35, e Andrés Martínez Adasme, 32. As famílias deles denunciaram o os desaparecimentos nas redes sociais no início de setembro.

Morador de Bilbao, o pai de Adasme afirmou ao portal espanhol El Mundo que ele e o amigo tinham viajado para a Venezuela a passeio. Ele negou que o filho tenha vínculos com a CNI.