Quatro mortos em colisão de helicóptero com torre de rádio no Texas

Um helicóptero colidiu com uma torre de rádio em Houston, Texas, na noite deste domingo, resultando na morte de quatro pessoas, incluindo uma criança.

O acidente aconteceu por volta das 19h54 (horário local), conforme informado pela polícia de Houston em uma coletiva de imprensa. As vítimas estavam a bordo do helicóptero no momento do impacto. Felizmente, não houve feridos em terra, e nenhuma outra estrutura foi danificada, além da própria torre.

A colisão gerou um incêndio, que foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros de Houston.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes e a Administração Federal de Aviação já iniciaram uma investigação para determinar as causas do acidente.

