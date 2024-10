Onze macacos morrem em zoo de Hong Kong; infecção bacteriana grave

Onze macacos morreram na última semana em um zoológico de Hong Kong, e a suspeita é que a contaminação tenha sido trazida pelos próprios funcionários.

De acordo com a CNN Internacional, nove dos macacos faleceram em decorrência de septicemia causada por Melioidose, uma infecção bacteriana grave. Os dois últimos animais ainda aguardam autópsia, mas há indícios de que a causa seja a mesma.

As autoridades explicaram que a bactéria pode ter sido introduzida no local através do solo presente nas jaulas, provavelmente transportada nos sapatos dos funcionários. "No momento, isolamos toda a área dos mamíferos para evitar qualquer contato entre o público e os animais", afirmou Kevin Yeung, Ministro do Turismo e Cultura.

Os macacos que morreram estavam distribuídos em cinco recintos diferentes, pertencendo a espécies como de Brazza, macaco-esquilo, saguim-de-cabeça-algodão e sagui-de-tufos-brancos.

A Melioidose é uma bactéria comum em solos argilosos e úmidos. Embora a transmissão para seres humanos seja rara, o zoológico suspendeu o contato dos visitantes com os mamíferos por precaução.

