Mulher cai ao tentar pega o celular e fica presa em rochas durante 7h

Uma mulher australiana passou por momentos de tensão ao ficar presa de cabeça para baixo durante várias horas após tentar recuperar seu celular em uma área rochosa. O incidente ocorreu enquanto ela fazia uma trilha com amigos em uma propriedade particular em Laguna, cerca de 100 quilômetros de Sydney.

Segundo informações da CNN Internacional, o celular da mulher caiu entre as pedras, e ao tentar resgatá-lo, ela acabou escorregando e ficando presa. Os amigos ainda tentaram ajudá-la durante cerca de uma hora, mas, sem sucesso, decidiram chamar os serviços de emergência.

O resgate foi realizado pela equipe de emergência de Nova Gales do Sul, que compartilhou imagens do momento. O processo levou cerca de sete horas, durante as quais os socorristas precisaram remover algumas pedras pesadas para criar um ponto de acesso seguro. Em seguida, construíram uma estrutura especial para retirar a vítima em segurança.

Apesar do susto e do tempo prolongado em que ficou presa, a mulher foi resgatada apenas com algumas escoriações. A equipe de resgate classificou a operação como uma situação incomum, mas desafiadora e extremamente recompensadora devido ao sucesso do salvamento.





