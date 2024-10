Corpo de jovem é encontrado em forno de supermercado onde trabalhava

Uma jovem foi encontrada sem vida dentro do forno de um supermercado onde trabalhava. A descoberta foi feita pela sua mãe.

O corpo de Gursimran Kaur, de 19 anos, foi encontrado carbonizado dentro do forno industrial do supermercado Walmart, em Halifax, no Canadá.

O corpo foi encontrado pela sua mãe que estranhou não ver a filha há mais de uma hora, algo que não era comum já que trabalhavam no mesmo horário. A sua desconfiança aumentou quando a jovem não respondeu às suas chamadas telefônicas.

O corpo de Gursimran foi encontrado depois de um funcionário ter reparado que o forno do espaço apresentava uma fuga de calor. Quando a mulher o abriu para ver o que estava acontecendo, teria encontrado o corpo.

A polícia está ainda investigando o sucedido para entender se há algum crime envolvido. A análise das provas deverá ainda demorar tempo, reportou a rede de supermercados.

