Aluno de autoescola confunde pedais e guia carro até lago

Em um incidente na Índia, um aluno de autoescola no distrito de Jangaon, em Telangana, confundiu os pedais do carro durante uma aula e, ao invés de frear, acelerou, levando o veículo para dentro do lago Bathukamma Kunta em 18 de outubro. Segundo o "Telangana Today", o instrutor não conseguiu reagir a tempo para impedir a manobra.

Um vídeo do momento, que mostra o aluno e o instrutor saindo do carro pela janela enquanto outra pessoa os ajuda, viralizou nas redes sociais. Felizmente, ambos escaparam ilesos do acidente.

A polícia local registrou o caso como direção imprudente e negligente, mas não houve feridos. O episódio trouxe repercussão nas redes, destacando a importância de treinamentos cuidadosos e supervisão em aulas de direção.

