Ocidente? "Espero que tenham ouvido" avisos sobre ataques contra a Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, este domingo, que espera que o Ocidente tenha "ouvido" os seus avisos sobre as consequências de autorizar um ataque contra a Rússia

Esta declaração foi feita depois do chefe de Estado russo ter sido interrogado pelo assunto pelo jornalista Pavel Zarubin, da VGTRK, segundo informou a agência estatal russa TASS.

"Não me comunicaram nada, mas espero que tenham ouvido, uma vez que teremos certamente de tomar algumas decisões por nós próprios", disse, acrescentando que o Exército ucraniano não pode utilizar armas de alta precisão de forma independente e que só os especialistas dos países da ORAN o podem fazer.

Lembrando que a Ucrânia tem pedido repetidamente ao Ocidente autorização para utilizar mísseis de longo alcance de fabricação ocidental contra alvos em território russo.

A Rússia invadiu a Ucrânia com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscou e de se aproximar da Europa e do Ocidente.

