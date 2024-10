Homem ganha 1 milhão na loteria com dinheiro encontrado em rua nos EUA

Um homem nos Estados Unidos ganhou 1 milhão de dólares na loteria (aproximadamente R$ 5,75 milhões) depois de apostar com uma quantia inesperada que encontrou no chão. O carpinteiro Jerry Hicks, que mora na Carolina do Norte, estava no estacionamento de uma loja quando avistou uma nota de 20 dólares jogada no asfalto. Ele decidiu pegar o dinheiro e usá-lo para comprar um bilhete de raspadinha, o que acabou mudando sua vida.

Inicialmente, Hicks procurava outro tipo de bilhete, mas como ele não estava disponível, escolheu outro, que, para sua surpresa, revelou o prêmio milionário. Na última sexta-feira (25), ele foi ao local de premiação para receber o valor e optou por um pagamento único de 600 mil dólares (cerca de R$ 3,4 milhões).

Com o prêmio, Hicks planeja antecipar sua aposentadoria e oferecer apoio financeiro aos filhos.

