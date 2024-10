Imagem de satélite mostra o impacto da tempestade na Espanha

O Serviço de Monitoramento das Mudanças Climáticas do Copernicus (C3S), integrante do Programa de Observação da Terra da União Europeia, divulgou nesta quinta-feira uma imagem de satélite que mostra o impacto do fenômeno meteorológico conhecido como DANA, que vem afetando a Espanha desde terça-feira.

“A enorme quantidade de sedimentos levados ao Mar Mediterrâneo pelos rios da Comunidade Valenciana é claramente visível nesta imagem do satélite Copernicus Sentinel-3, capturada em 30 de outubro”, informou o órgão em comunicado.

O C3S também destacou que o Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus (CEMS) foi ativado para “fornecer avaliações da extensão das inundações e dos danos causados”.

On 29 October 2024, parts of southern and eastern Spain were affected by severe flash flooding following record rainfall. Dozens of deaths have been reported as emergency workers continue operations to rescue stranded residents from their homes and cars.https://t.co/6M1Kpu554Y pic.twitter.com/lZuZcn9wp9