México celebrou o Dia de los Muertos; veja as imagens

O Dia de los Muertos é uma das mais importantes celebrações no México e voltou a ser celebrado esta semana.

Familiares e amigos de pessoas falecidas marcaram a ocasião no cemitério Xoxocotlan, em Oaxaca, como mostram as imagens da galeria que acompanha esta notícia.

De acordo com a tradição mexicana, todos os anos os mortos vêm visitar os seus parentes por vários dias, que os aguardam com as suas comidas, bebidas e música favoritas no cemitério onde estão enterrados.

De acordo com os costumes e crenças da população mexicana, as crianças falecidas são lembradas no primeiro dia de novembro e os adultos são lembrados no dia 2 de novembro. Além disso, em algumas regiões, no dia 28 de outubro são lembrados aqueles que morreram acidental ou tragicamente, e no dia 30 de outubro são lembradas as almas daqueles que morreram sem serem batizados. Recentemente, o dia 28 de outubro também foi designado para evocar os animais de estimação.

