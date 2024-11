Por que o Dia de Finados é tão alegre no México? - Em muitos países, o Dia de Finados é uma data melancólica em que as homenagens são marcadas por missas, orações e visitas aos cemitérios. Mas, no México, as vidas dos que já foram são celebradas de maneira alegre e colorida. Com muita música, pessoas fantasiadas e oferendas, a festa do Día de los Muertos tem se tornado uma comemoração cada vez mais popular no mundo. Por seu estilo único e tradição, o evento foi declarado pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Mas você imagina como começou esse costume de festejar os mortos de maneira tão animada e genuína? Descubra na galeria a seguir!

© <p>Getty Images</p>