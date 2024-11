Taiwan detecta 37 aviões e 'drones' chineses perto da ilha

Os aviões chineses foram detectados a partir das 9h locais deste domingo (3), e 35 deles atravessaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, que separa a China da ilha, entrando no espaço aéreo taiwanês, informou o Ministério da Defesa.

Em resposta, as Forças Armadas de Taiwan enviaram aviões e navios e ativaram sistemas de mísseis terrestres em alerta, segundo o ministério.

O exercício ocorreu um dia depois de Taiwan relatar ter detectado uma "patrulha de prontidão de combate" chinesa ao redor da ilha, incluindo caças e navios de guerra.

A China, que considera Taiwan parte de seu território e não descarta o uso da força para colocar a ilha sob seu controle, aumentou recentemente a pressão militar na região.

No mês passado, Pequim realizou grandes exercícios militares ao redor de Taiwan, condenados por Taipé e pelo seu principal aliado, Washington. Em manobras anteriores, no final de setembro, o exército chinês já havia realizado voos de treinamento de longa distância e disparado um míssil balístico intercontinental no Oceano Pacífico.

Leia Também: Ataque israelita faz seis feridos em campanha de vacinação em Gaza