Projeções apontam vitória de Trump; veja quem venceu em cada estado

Milhões de eleitores americanos foram às urnas nesta terça-feira para votar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, somando-se aos mais de 80 milhões de cidadãos que já votaram antecipadamente nas semanas anteriores. A disputa decidirá quem sucederá Joe Biden na Casa Branca. Embora os resultados oficiais ainda não tenham data exata para serem anunciados, algumas projeções apontam para uma vitória do republicano Donald Trump.

Para ganhar a presidência, um candidato precisa obter 270 votos no Colégio Eleitoral, composto por 538 votos totais. Com a maioria dos estados já contabilizados, as projeções da agência The Associated Press (AP) indicam que Donald Trump possui 247 votos, enquanto Kamala Harris, candidata democrata, tem 210 votos.

Trump saiu vitorioso em alguns dos principais estados decisivos — conhecidos como "swing states" — incluindo Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin. Estes estados têm grande importância no resultado final, pois tendem a oscilar entre candidatos republicanos e democratas em diferentes eleições. Ainda aguardam resultado os estados de Michigan, Arizona e Nevada.

Até o momento, Trump conquistou os estados de Carolina do Sul (9 votos no Colégio Eleitoral), Flórida (30), Tennessee (11), Oklahoma (7), Alabama (9), Mississippi (6), Virgínia Ocidental (4), Kentucky (8), Indiana (11), Arkansas (6), Wyoming (3), Louisiana (8), Dakota do Sul (3), Dakota do Norte (3), Nebraska (3), Ohio (17), Texas (40), Missouri (10), Utah (6), Montana (4), Kansas (6), Iowa (6), Idaho (4), Carolina do Norte (10), Geórgia (16), Pensilvânia (19), além do Primeiro Distrito Congressional de Nebraska e do Segundo Distrito Congressional do Maine.

Kamala Harris, por sua vez, venceu em Rhode Island (4), Massachusetts (11), Connecticut (7), Maryland (10), Vermont (3), Nova Jersey (14), Delaware (3), Illinois (19), Nova York (28), Colorado (10), Distrito de Columbia (3), Primeiro Distrito Congressional do Maine (1), Califórnia (54), Washington (12), Oregon (8), Novo México (5), Virgínia (13), Havaí (4), New Hampshire (4) e Minnesota (10).

[Notícia em atualização]

