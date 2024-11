Trump ataca Oprah Winfrey e Fox News antes de ser declarado presidente pela 2ª vez

(FOLHAPRESS) - Eleito presidente dos Estados Unidos pela 2ª vez, Donald Trump atacou Oprah Winfrey e o canal Fox News, emissora conservadora e principal emissária do trumpismo na televisão.

Após votar na Flórida, na terça-feira (5), e antes do resultado, o republicano respondeu a uma fala da apresentadora. Ela afirmou que, se os eleitores não fossem votar em Kamala Harris (nos EUA, o voto não é obrigatório), era possível que fosse a última vez que os americanos poderiam exercer o direito de escolha.

A afirmação foi feita no último comício de campanha da democrata, na Filadélfia, na noite de segunda-feira (4). A Fox News reproduziu o trecho da apresentadora, e, de acordo com o jornal Variety, o classificou como "histeria descontrolada do comício de Harris"

Ao sair do local de votação, Trump disse que o comentário era ridículo, que Oprah deveria ter vergonha de si mesma e que a Fox não é sua apoiadora.

"Estou realmente decepcionado. Acho que Oprah se tornou uma grande divisora de águas em nosso país. Sabe quem mais deveria ter vergonha? A Fox. Porque eu vi Oprah na Fox cerca de 50 vezes fazendo a mesma declaração. Eles não são pró-Trump de jeito nenhum. Eles colocam Oprah no ar a manhã toda, e só vejo Oprah."

