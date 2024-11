Imagens mostram destruição causada por incêndio na Califórnia; veja

Um incêndio florestal de grandes proporções teve início na madrugada de quarta-feira no condado de Ventura, Califórnia, avançando com rapidez e causando destruição significativa. As chamas devastaram diversas casas e forçaram a evacuação de moradores da região.

O subúrbio de Camarillo, com cerca de 70 mil habitantes, foi a área mais afetada, apesar de o fogo ter começado em Moorpark, a aproximadamente 16 quilômetros dali. O chefe dos bombeiros de Ventura, Dustin Gardner, alertou que o fogo está se alastrando com extrema rapidez e destruindo tudo pelo caminho: "Os arbustos estão em chamas, a grama, as cercas vivas, os campos agrícolas e até mesmo algumas construções."

O Serviço Meteorológico Nacional de Los Angeles emitiu um alerta, destacando que os fortes ventos, com rajadas de até 160 km/h, e os níveis de umidade extremamente baixos aumentam o risco de incêndios com comportamento imprevisível e ameaçador para vidas humanas em várias áreas do sul da Califórnia.

Pode ver imagens do rasto de destruição em Camarillo na galeria acima.

Leia Também: Kamala se destaca em meio à multidão triste: "Às vezes, a luta demora"