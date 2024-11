Milei e Trump se encontram pela 1ª vez após eleição

No evento onde os dois líderes se elogiaram mutuamente, na quinta-feira à noite, Javier Milei apelou à criação de uma nova coligação para "estabelecer novos laços políticos, sim, mas também laços comerciais, culturais, diplomáticos e militares".

Perante investidores e futuros membros da administração norte-americana republicana, Milei defendeu uma nova "aliança de nações livres, guardiãs do legado ocidental, estabelecendo novos laços políticos", segundo informou hoje a Presidência argentina num comunicado de imprensa.

Entre as conversas mantidas por Milei durante o fórum, promovido pelo America First Policy Institute e fechado à comunicação social, a Presidência argentina destacou os contatos mantidos com Donald Trump e com o empresário multimilionário Elon Musk, que irá liderar o novo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

"No auge da cultura ocidental", encontramos uma nova prova de fogo "na frente doméstica: a luta contra o vírus 'woke' [movimento que levanta questões relativas à justiça social e racial], com as suas terríveis consequências", disse Milei no evento.

Na sua intervenção, o líder argentino populista ultraliberal felicitou Trump pela sua vitória contra a vice-presidente Kamala Harris nas recentes eleições presidenciais norte-americanas, a que chamou "o maior regresso político da história".

"Hoje um fantasma diferente está assombrando o mundo, o fantasma da liberdade. Um fantasma que vem para acabar com o modelo de servidão que reina no mundo livre, sob o manto das boas intenções e da falsa justiça social", disse Milei.

Por sua vez, Trump elogiou Milei como um aliado do seu movimento MAGA ('Make America Great Again') e compartilhou os seus ideais de "liberdade".

"Javier, quero felicitá-lo pelo trabalho que tem feito, para tornar a Argentina grande novamente. É incrível a forma como a está corrigindo", afirmou o republicano.

Milei é o primeiro líder estrangeiro a reunir-se com Trump após a sua vitória nas eleições presidenciais, a 05 de novembro, e antes da tomada de posse, agendada para 20 de janeiro de 2025.

Nesta semana, Milei declarou a sua intenção em conseguir um Tratado de Livre Comércio com os EUA e garantir melhores condições na relação da Argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A visita de Milei aos EUA será curta, pois irá receber no fim de semana o Presidente francês, Emmanuel Macron, em Buenos Aires, viajando em seguida para o Brasil, onde vai participar do G20 (grupo das 20 maiores e emergentes economias mundiais).

Posteriormente, e já na capital argentina, vai receber a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

