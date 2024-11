Funcionários reféns em pizzaria em Paris foram libertados; homem detido

Os quatro funcionários do restaurante Pizza L'Olivier, localizado em Issy-les-Moulineaux, nos arredores de Paris, que foram feitos reféns neste sábado pelo filho do proprietário do estabelecimento, foram libertados.

De acordo com o jornal Le Parisien, que citou fontes policiais, os reféns foram liberados por volta das 16h (12h no horário de Brasília), e o homem foi detido. Momentos antes da libertação, duas detonações foram ouvidas no local, seguidas pelo som de diversas sirenes.

O autor do crime, um homem de aproximadamente 40 anos, é identificado como usuário de drogas e já é conhecido negativamente pela polícia por envolvimento com drogas, desacato, violência e resistência às autoridades, segundo várias fontes policiais.

A agência AFP informou que o suspeito havia se barricado no restaurante com "três ou quatro funcionários", mas sem a presença de clientes. O incidente começou pouco antes das 13h (9h no horário de Brasília), e o homem estava armado com uma faca.

