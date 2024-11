Argentina adere à Aliança Global contra a Fome após mudar de posição

A Argentina decidiu aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa liderada pelo Brasil e lançada durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, em 18 de novembro de 2024. Inicialmente, o país havia optado por não participar, mas, após negociações de última hora, confirmou sua adesão, tornando-se um dos membros fundadores da aliança.

Com a entrada da Argentina, a aliança agora conta com 82 países, incluindo todos os membros do G20, além de 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras e 31 entidades filantrópicas e não governamentais, totalizando 148 membros.

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza tem como objetivo acelerar os esforços globais para erradicar a fome e a pobreza, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A iniciativa busca coordenar ações e mobilizar recursos para implementar políticas de transferência de renda e sistemas de proteção social em países de baixa e média renda.

A adesão da Argentina foi formalizada por meio de uma declaração de compromisso, que define medidas gerais e específicas a serem adotadas pelo país, de acordo com suas prioridades e condições.

