Líderes fazem nova foto oficial do G20, agora com Biden e sem Milei

RENATO MACHADO, NATHALIA GARCIA E PATRÍCIA CAMPOS MELLO

BRASÍLIA, DF E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os líderes que participaram da cúpula do G20 realizaram uma nova fotografia oficial na tarde desta terça-feira (19) no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, após o primeiro registro deixar de fora chefes de governo, como o americano Joe Biden.

A nova fotografia foi tirada logo após a cerimônia de transmissão da presidência do bloco, do Brasil para a África do Sul. Um dos ausentes na nova foto foi o presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei.

A primeira fotografia oficial, tirada na tarde de segunda-feira (18) com o Pão de Açúcar ao fundo, não continha Biden e também os primeiros-ministros Justin Trudeau (Canadá) e Giorgia Meloni (Itália).

Trudeau e Biden estavam realizando uma reunião bilateral no mesmo complexo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Segundo informações da Casa Branca, o norte-americano e os outros dois líderes chegaram ao local marcado às 15h42. A formação dos chefes de Estado tinha começado às 15h34.

Os americanos negam que a ausência de Biden na fotografia tivesse relação com um eventual boicote por causa da presença do chanceler russo Serguei Lavrov. As potências ocidentais adotam uma postura contra a Rússia, por causa da guerra na Ucrânia.

A Casa Branca afirma que se tratou de uma questão de logística. Interlocutores no governo brasileiro minimizam a questão. Afirmam inclusive que teria havido um pedido de desculpas do lado americano, que também solicitou a realização de uma nova fotografia.