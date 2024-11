Passageiros são retirados de avião nos EUA após celular pegar fogo

Cerca de 100 passageiros foram retirados de um avião da companhia aérea Southwest, que estava prestes a decolar, após o celular de um viajante pegar fogo e as chamas se espalharem para um dos assentos da aeronave.

O incidente no voo 3316 aconteceu na sexta-feira, 15 de novembro, no Aeroporto Internacional de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos.

A companhia aérea já havia embarcado 108 passageiros no Boeing 737-700 quando a bateria do celular em questão entrou em combustão, conforme comunicado divulgado pela Southwest e citado pela CNN.

Os passageiros que estavam na parte traseira do avião foram evacuados utilizando os escorregadores de emergência, enquanto os que se encontravam na parte dianteira saíram pela porta, por meio da ponte de embarque.

“Deve ter pegado fogo muito rápido, porque houve uma pausa e, de repente, ouvi de novo ‘Fogo! Fogo!’”, relatou um passageiro à CBS. “De repente, todos começaram a se levantar, e foi aí que o pânico tomou conta do avião”, acrescentou.

Devido ao incidente, um passageiro sofreu ferimentos leves durante a evacuação, e o dono do celular recebeu atendimento por causa de queimaduras, segundo informações da companhia aérea.

Membros da tripulação conseguiram extinguir o fogo no assento do avião.

“A equipe de atendimento ao cliente da Southwest está trabalhando para acomodar os passageiros em outra aeronave com destino original para Houston”, informou um porta-voz da companhia na sexta-feira.

“Nada é mais importante para a Southwest do que a segurança de seus clientes e funcionários. O incidente segue sob investigação”, acrescentou a empresa.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) utilizou o X (antigo Twitter) para afirmar que, apesar do incidente, a maneira mais segura de transportar dispositivos como esse é mantê-los dentro da cabine.

“Dispositivos alimentados por lítio, como celulares e powerbanks, são mais seguros quando transportados na cabine, pois a tripulação está treinada para lidar rapidamente com incidentes de fogo e fumaça”, informou a FAA em publicação.

Lithium ion-powered devices, like cell phones and power banks, are safest with you inside the aircraft cabin as crew are trained to quickly address events of smoke and fire. Learn more about safely packing your batteries and devices athttps://t.co/16p7DFlR86. #PackSafe https://t.co/1xu9cdRXxR — The FAA ️ (@FAANews) November 15, 2024

No sábado, 16 de novembro, outro avião da companhia aérea Southwest foi atingido por uma bala perto da cabine de controle no momento em que se preparava para decolar, no aeroporto de Dallas, no Texas, Estados Unidos e foi retirado de circulação.

