Ucrânia ataca Rússia com 1.º míssil norte-americano após aval

A Ucrânia usou, esta terça-feira, o primeiro míssil norte-americano para atacar território russo, confirmaram as autoridades militares ucranianas à RBC Ukraine.

O ataque aconteceu a cerca de 77 quilômetros da fronteira ucraniana, num armazém de munições em Karachev, na região russa de Bryansk.

Esta é a primeira vez que as Forças de Defesa Ucranianas atacaram o território russo com mísseis balísticos ATACMS e segundo disse fonte das Forças de Defesa à RBC o alvo foi atingido com sucesso.

Este ataque acontece depois de, no fim de semana, Joe Biden ter autorizado as forças de Zelensky a recorrer aos mísseis ATACMS.

Os mísseis Army Tactical Missile Systems (em português, Sistemas de Mísseis Táticos do Exército dos EUA) são mísseis de longo alcance que permitem ataques com precisão a mais de 300 km de distância dos alvos.

O ataque acontece, também, momentos depois de se saber que Putin assinou um decreto para autorizar o uso alargado de armas nucleares em caso de ataque.

