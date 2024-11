Homem mata o pai a tiros após invadir cabana de caça nos EUA

Um homem de 33 anos foi preso sob a acusação de matar o próprio pai a tiros após invadir uma cabana de caça da família em Barns Spring Road, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. O crime ocorreu no dia 15 de novembro e deixou familiares e a comunidade local chocados.

De acordo com o jornal New York Post, Kirk Edward Hazlett III teria disparado nove vezes contra o pai, Kirk Edward Hazlett II, de 64 anos, incluindo um tiro fatal na cabeça. O motivo do crime seria um desentendimento de longa data entre os dois, agravado pela proibição do pai de que o filho entrasse na cabana.

Imagens de câmeras de segurança mostram Hazlett III se aproximando da cabana com uma arma por volta das 20h40. Segundo relatos de familiares que estavam no local, o suspeito entrou no imóvel sem dizer uma palavra e começou a atirar contra o pai.

"Ele entrou com uma missão... entrou para matá-lo", afirmou um dos familiares presentes, cujo nome não foi divulgado. O tio da vítima, que também estava na propriedade, pegou uma arma e correu até a cabana, onde encontrou o irmão caído no chão perto de um sofá. "Ele ainda estava vivo, respirando um pouco", disse.

Após os disparos, Hazlett III ordenou que os dois familiares presentes entregassem seus celulares e se sentassem no sofá, enquanto eles imploravam por suas vidas. Depois de deixá-los ir, os sobreviventes fugiram para a casa de um vizinho, onde conseguiram acionar a polícia.



Quando os policiais chegaram à cabana, Hazlett III já havia fugido para sua casa em Cambridge, a cerca de oito quilômetros do local do crime. Ele foi localizado e preso mais tarde. O homem enfrenta acusações de homicídio em segundo grau, roubo e sequestro.

O pai, Kirk Edward Hazlett II, foi declarado morto ainda na cabana. As investigações apontaram que a relação entre pai e filho era tensa há anos. Familiares disseram que Hazlett III frequentemente se desentendia com os parentes. A namorada do suspeito revelou que ele estava irritado com a instalação de uma nova câmera de segurança na propriedade.

Este não foi o primeiro incidente envolvendo pai e filho na cabana. Em outubro, a polícia já havia sido chamada ao local devido a uma discussão entre os dois. Na ocasião, Hazlett III estava alcoolizado e demonstrava comportamento agressivo.

