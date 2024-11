Mulher mais alta e mais baixa do mundo se encontram pela 1.ª vez; veja

A mulher mais alta e a mulher mais baixa do mundo se encontraram nesta terça-feira (19), em Londres, para celebrar o 20º Dia Mundial dos Recordes do Guinness, comemorado oficialmente nesta quinta-feira (21).

Rumeysa Gelgi, pesquisadora turca com 2,15 metros de altura, detém o título de mulher mais alta do mundo. Já Jyoti Amge, atriz indiana que mede apenas 62,8 centímetros, é reconhecida como a mulher mais baixa do mundo.

"Foi muito bom conhecer a mulher mais alta do mundo pela primeira vez. Ela é tão bem-humorada, senti-me muito confortável conversando com ela", afirmou Amge. Por sua vez, Gelgi também celebrou o encontro e destacou que as duas têm gostos em comum, como autocuidado, maquiagem e unhas.

O Dia Mundial dos Recordes do Guinness foi criado em 2004 com o objetivo de incentivar pessoas ao redor do mundo a estabelecerem novos recordes. Este ano, Amge e Gelgi, que detêm dois dos títulos mais populares, foram homenageadas e aparecem no novo livro oficial de recordes.

“Este é um ano realmente especial para o Guinness World Records. Além de celebrarmos o 20º Dia Mundial dos Recordes, estamos dando início às comemorações do 70º aniversário do nosso livro”, destacou Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records. “E qual maneira melhor de comemorar do que reunir duas das recordistas mais icônicas que temos?”, concluiu.