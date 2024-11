Paris acordou pintada de branco! As imagens da neve na cidade do amor

As ruas de Paris, na França, ficaram cobertas de branco nesta quinta-feira, 21 de novembro, marcando oficialmente a chegada do inverno na cidade com a queda dos primeiros flocos de neve da estação logo pela manhã.

No entanto, a neve veio com força, levando o serviço meteorológico nacional, Météo-France, a emitir um alerta laranja para a cidade, válido até sexta-feira, 22 de novembro. Durante esse período, são esperados entre um e três centímetros de neve. A empresa pública responsável pelos transportes de Paris, RATP, alertou para possíveis interrupções nos serviços.

Pour jeudi 21 novembre 2024 :

? 54 départements en Vigilance orange



Pour vendredi 22 novembre 2024 :

? 29 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/3X0AnMKGpb — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 21, 2024

Segundo a agência France Presse (AFP), uma tempestade de neve na França nesta quinta-feira causou "atrasos significativos" no aeroporto Charles-de-Gaulle, em Paris.

Veja as imagens da neve em Paris acima.

