Passageiros de avião filmam lava de vulcão em erupção; vídeo

Passageiros de um avião da easyJet, que sobrevoava o vulcão Sundhnukur na península de Reykjanes, na Islândia, registraram imagens impressionantes de lava e fumaça durante o trajeto.

Essa é a 10ª erupção do vulcão nos últimos três anos e a sétima em menos de um ano. A lava já alcançou o estacionamento da famosa Lagoa Azul, um dos pontos turísticos mais conhecidos do país.

Hotéis e residências próximos ao vulcão foram evacuados, embora as autoridades afirmem que não há risco para os voos na região. Antes de 2021, a península de Reykjanes não registrava atividade vulcânica havia 800 anos. Segundo especialistas, a recente intensidade se deve ao reativamento de uma falha "adormecida há muito tempo".

A Islândia, com cerca de 400 mil habitantes, está situada sobre um ponto quente vulcânico no Atlântico Norte, o que torna as erupções frequentes. A mais marcante nos últimos tempos foi a do vulcão Eyjafjallajökull, em 2010, que lançou nuvens de cinzas na atmosfera e causou o fechamento generalizado do espaço aéreo europeu.

