Tempestade Bert passa pelo Reino Unido e Irlanda; as imagens

A tempestade Bert, como foi denominada pelo serviço meteorológico irlandês, já se abateu sobre o Reino Unido e a Irlanda, tendo trazido com ela neve, chuva e ventos fortes, este sábado.

Dez pessoas, incluindo cinco crianças, foram resgatadas, esta tarde de sábado, na sequência de um deslizamento de terra no norte do País de Gales.

Já em Hampshire, em Inglaterra, um homem de 60 anos morreu depois de uma árvore ter caído em cima do veículo em que seguia, por volta das 7h45 da manhã. Não é claro se o incidente está relacionado com a tempestade Bert, mas a causa da morte está sendo investigada.

A pista do aeroporto de Newcastle, no nordeste de Inglaterra, ficou coberta de neve, perturbando os voos, noticiou a agência Reuters.

Na Escócia, por sua vez, alguns serviços ferroviários foram suspensos devido às condições meteorológicas, informou a ScotRail.

A ponte de Severn, que liga o País de Gales a Inglaterra, foi encerrada devido a ventos fortes. A neve cobriu também várias estradas e deixou carros retidos em algumas áreas do norte do Reino Unido.

Na Irlanda, a chuva forte provocou inundações na costa ocidental, tornando algumas estradas intransitáveis. O serviço meteorológico irlandês colocou os condados de Cork e Galway em alerta vermelho para a chuva já na sexta-feira à noite. Aliás, na cidade de Killybegs, em Donegal, a água das cheias alcançou o tejadilho de automóveis estacionados.

A empresa de eletricidade ESB Networks, que fornece energia a toda a Irlanda, afirma que os ventos fortes provocaram cortes de energia que afetaram 60 mil casas, áreas rurais e empresas durante a noite, principalmente no oeste e noroeste do país. Entretanto, pelo menos 11 mil clientes nos condados de Donegal, Sligo, Mayo e Galway continuam sem abastecimento.

A agência meteorológica britânica já tinha alertado que a tempestade traria um "evento de risco múltiplo" de neve, chuva e ventos fortes a algumas zonas do Reino Unido este fim de semana.

Estão em vigor vários avisos amarelos para vento, chuva e neve em todo o Reino Unido. À medida que a tempestade se alastra, espera-se uma precipitação de 50-75 mm no fim de semana. No País de Gales e no sudoeste de Inglaterra poderão cair mais de 100 mm de chuva.

Está também em vigor um aviso amarelo para as áreas costeiras do sul de Inglaterra, desde sábado à tarde a domingo à noite, tendo em conta os ventos fortes e as condições "perigosas".

Além disso, está ainda em vigor um aviso amarelo para neve intensa seguida de um "degelo rápido" e chuva para este sábado, no nordeste e noroeste da Inglaterra, West Midlands, Yorkshire e grande parte da Escócia.

