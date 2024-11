Queda de avião da DHL na Lituânia deixa um morto e três feridos

Um avião de carga operado pela DHL caiu em uma casa próxima ao Aeroporto de Vilnius, na Lituânia, na madrugada desta segunda-feira (25), resultando na morte de uma pessoa e ferimentos em outras três que estavam a bordo, de acordo com a Reuters.

O acidente ocorreu durante a aproximação para pouso, quando a aeronave, um Boeing 737-400, colidiu com uma residência, causando um incêndio que levou à evacuação de 12 moradores. As autoridades locais informaram que todos os residentes da casa sobreviveram. O voo havia partido de Leipzig, na Alemanha, e era operado pela Swiftair em nome da DHL.

[Legenda]© X

As causas do acidente ainda estão sob investigação. As autoridades não descartam a possibilidade de falha técnica ou erro humano, embora não haja indícios de terrorismo até o momento.

Leia Também: Turista tem perna amputada após ficar preso em rochas; resgate levou 20h