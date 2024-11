Aliado de Mujica, Yamandú Orsi vence eleições presidenciais no Uruguai

Yamandú Orsi, da Frente Ampla, foi eleito presidente do Uruguai neste domingo (24), conquistando 49,3% dos votos. O conservador Álvaro Delgado ficou em segundo lugar, com 46,4% dos votos válidos.

Aos 57 anos, Orsi traz consigo uma trajetória que inclui a experiência como professor de história e ex-governador de Canelones, o segundo maior departamento do país. Ele é apontado como um aliado político próximo do ex-presidente José Mujica, que o apoiou ativamente durante a campanha.

Durante a corrida eleitoral, Orsi destacou temas como sustentabilidade ambiental, apoio aos pequenos produtores e inclusão social, além de defender o diálogo como base para a governança. Ele prometeu que, apesar de mudanças necessárias, não fará reformas drásticas no país.

O futuro presidente também segue os passos de Mujica ao afirmar que não irá morar no Palácio Estévez, residência oficial dos chefes de Estado uruguaios. Em vez disso, prefere manter uma vida simples no campo, longe do luxo.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou Orsi antes mesmo da confirmação oficial, baseado nas projeções eleitorais. "Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje", escreveu Lula em sua conta no X (antigo Twitter).

Lula destacou ainda a importância da vitória para a integração regional: "Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional."

A vitória de Orsi marca uma nova fase para o Uruguai, após a gestão de Luis Lacalle Pou, e reforça a presença da esquerda no cenário político da América Latina.



