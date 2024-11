Rússia realiza maior ataque com drones na guerra da Ucrânia; veja

Na madrugada de terça-feira (26), a Rússia realizou o maior ataque com drones desde o início da guerra na Ucrânia, segundo a agência Reuters. Foram lançados 188 drones, direcionados a infraestruturas críticas em várias regiões do país. As forças ucranianas conseguiram abater 76 desses drones, mas os demais causaram destruição significativa.

De acordo com a Reuters, o ataque teve como foco principal a rede elétrica, provocando cortes de energia em diversas áreas. Em Kiev, destroços de drones danificaram quatro casas, dois prédios de apartamentos, duas garagens e um carro. As regiões de Carcóvia (Kharkiv) e Odessa (Odesa) também foram duramente atingidas. Em Carcóvia, ao menos 23 pessoas ficaram feridas, e mais de 40 edifícios sofreram danos. Já em Odessa, 10 pessoas ficaram feridas, e diversos edifícios residenciais foram afetados.

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski classificou o ataque como uma escalada alarmante e pediu aos aliados ocidentais que reforcem a pressão sobre a Rússia, especialmente para impedir o fornecimento de componentes usados nos drones "suicidas".

Este ataque sublinha a capacidade da Rússia de realizar operações aéreas em larga escala e expõe a vulnerabilidade contínua da infraestrutura ucraniana, segundo especialistas citados pela Reuters. A comunidade internacional acompanha com preocupação as repercussões desse ataque para a estabilidade regional.

Leia Também: Presidentes russo e turco discutem cooperação e questões internacionais

Leia Também: Putin vai perdoar dívidas de quem se alistar para combater na Ucrânia