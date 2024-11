Restos humanos em carro podem ser de casal desaparecido há 44 anos

Restos humanos foram encontrados em um carro na Geórgia, nos Estados Unidos, em uma descoberta que pode estar relacionada ao desaparecimento de um casal nova-iorquino, cujo paradeiro é desconhecido há 44 anos.

O veículo foi localizado em um lago, e um osso humano submerso foi descoberto na última sexta-feira, conforme informou a polícia do Condado de Glynn.

O carro "é semelhante à descrição do veículo que Charles e Catherine Romer estavam dirigindo quando seu desaparecimento foi reportado em abril de 1980", afirmaram as autoridades locais. Até o momento, não há confirmação sobre a identidade dos restos humanos encontrados, e o lago está sendo esvaziado para verificar se há outros indícios.

O casal estava retornando para casa, em Miami Beach, na Flórida, e durante a viagem hospedou-se no hotel Holiday Inn em Brunswick, Geórgia. No dia seguinte, os funcionários do hotel notaram que o casal não havia passado a noite no local e informaram às autoridades sobre o desaparecimento.

Na época, Charles, de 73 anos, e Catherine, de 75, desapareceram enquanto a mulher usava joias avaliadas em aproximadamente 81 mil dólares. As autoridades suspeitaram de um possível crime.

"Com base em nossa experiência, acreditamos que essas pessoas foram sequestradas e mortas por conta das joias, e o carro e os corpos foram escondidos na água", disse George Baker, mergulhador de resgate, à APNews em 1998, após participar de buscas pelo veículo durante anos.

