Pai que procurava filha desaparecida é encontrado morto em Los Angeles

Ryan Kobayashi, de 58 anos, que viajou do Havaí para Los Angeles para ajudar nas buscas por sua filha desaparecida, Hannah Kobayashi, foi encontrado morto em 24 de novembro. Segundo a revista People, Ryan foi localizado sem vida em um estacionamento próximo ao Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), com a causa da morte registrada como suicídio.

Hannah, de 30 anos, desapareceu em 8 de novembro de 2024, após perder um voo de conexão no LAX enquanto viajava de Maui para Nova York. Antes de seu desaparecimento, ela enviou mensagens preocupantes para amigos, mencionando estar com medo por sua segurança e relatando ter sido vítima de roubo de identidade. Imagens de câmeras de segurança mostram Hannah pela última vez em uma estação de trem no centro de Los Angeles, acompanhada por uma pessoa não identificada.

A família de Ryan expressou profunda tristeza pela perda, destacando o impacto devastador da busca pela filha desaparecida. As autoridades locais, incluindo o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) e o FBI, continuam investigando o caso.

Segundo o jornal AP News, familiares e amigos de Hannah têm organizado buscas na região de Los Angeles, distribuindo panfletos e pedindo informações à comunidade. Eles também lançaram uma campanha de arrecadação para cobrir as despesas com as investigações e expandir os esforços de busca.

Ryan era descrito como um pai dedicado, que viajou para Los Angeles com esperança de encontrar Hannah e trazer respostas à família. A comunidade local e voluntários continuam mobilizados na busca por Hannah Kobayashi, que ainda está desaparecida. As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente.

