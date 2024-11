Mensagem em garrafa lançada há 16 anos no Brasil é achada na Austrália

Uma garrafa com uma mensagem lançada ao mar em 2008, durante um cruzeiro entre o Rio de Janeiro e Salvador, foi encontrada recentemente na praia de Peterborough, no Estado de Victoria, Austrália. O objeto foi jogado no oceano por Joe Johnson, um norte-americano que tem o hábito de enviar recados em garrafas pelo mundo.

O objeto foi descoberto por Tony, um morador local que caminhava pela praia. Surpreso, ele encontrou dentro da garrafa um bilhete escrito por Joe. “Parabéns pela sua curiosidade! Obrigado por recuperar esta garrafa e tirar um tempo para ver o que havia dentro. Eu lancei garrafas como essa em diferentes partes do mundo, na esperança de que alguém as encontrasse e enviasse a mensagem de volta para mim nos Estados Unidos”, dizia a mensagem.

Em entrevista à ABC Melbourne, Joe contou que sempre que viaja de cruzeiro, lança uma ou duas garrafas no mar. “Minha esposa e eu fazemos muitos cruzeiros, e esse é um hábito meu. Não me lembro especificamente desta garrafa, mas fico feliz que ela tenha sido encontrada”, disse.

Como parte do experimento, Joe oferecia uma recompensa simbólica a quem encontrasse a garrafa. “Por favor, envie a mensagem de volta para mim. Eu gostaria muito de saber o quão longe ela viajou e por quanto tempo esteve no mar. Para agradecer, envio 20 dólares (cerca de R$116) pelo retorno desta nota”, escreveu ele no bilhete.

A descoberta foi compartilhada pelo australiano Chris van Kempen no grupo de Facebook "The Peterborough Press", no dia 24 de novembro. A publicação gerou grande repercussão, com inúmeros comentários de internautas fascinados pela jornada da mensagem e a conexão inesperada que ela proporcionou.

