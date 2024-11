Três pessoas morrem após transitarem por ponte inacabada na Índia

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro despencou de uma ponte inacabada e causou a morte de três pessoas nesta semana em Uttar Pradesh, na Índia. Polícia acredita que o Google Maps indicou o caminho para o grupo. As informações são da BBC.

Três homens estavam indo para um casamento, quando eles acessaram uma ponte inacabada. Não havia nenhuma barricada ou sinalização que indicasse que o trecho estava interditado.

O carro, então, chegou ao final da ponte e caiu no leito de um rio. De acordo com o Hindustan Times, eles caíram de uma altura de 15 metros. Os três homens morreram.

A polícia acredita que os homens estavam sendo guiados pelo Google Maps. O aplicativo teria indicado a rota.

Ponte está em reconstrução após uma parte desabar depois de inundações na região. Os moradores locais sabem disso e evitam a ponte, mas o local está mal sinalizado.

Um representante do Google disse à BBC Hindu que a empresa está colaborando com as investigações. As autoridades locais acusam quatro engenheiros do departamento de estradas do estado e um funcionário do Google de homicídio culposo.

