"Morremos milhares de vezes todos os dias". Hamas publica vídeo com refém

O Hamas publicou um vídeo neste sábado com o depoimento de Edan Alexander, um dos reféns do grupo terrorista.

Nas imagens, cuja divulgação foi autorizada pela família do jovem de 20 anos, é possível ver o desespero de quem está "em cativeiro há mais de 420 dias".

Edan Alexander, israelo-americano, havia se juntado recentemente ao exército israelense quando o ataque do Hamas ocorreu, em 7 de outubro de 2024, no qual muitas pessoas foram feitas reféns.

Na mensagem compartilhada, o jovem acusa o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de negligência com os reféns e diz que o medo que sente está "no máximo". Ele também afirma que os reféns "morrem milhares de vezes todos os dias" enquanto estão em cativeiro, na Faixa de Gaza, sob controle do Hamas.

O jovem ainda faz um apelo aos Estados Unidos, pedindo ao presidente eleito Donald Trump que "não cometa o mesmo erro que Joe Biden" e que use sua influência para negociar a libertação dos reféns que, como ele, estão há mais de um ano em cativeiro.

Sua família, com quem o governo israelense já conversou, também apelou para que os Estados Unidos e Israel unam esforços para um acordo de libertação dos reféns, tanto para o filho quanto para os demais. "Tragam-nos para casa agora, antes que seja tarde", afirmou a família, citada pela publicação The Times of Israel.

No vídeo, o jovem também declara que não quer morrer e se dirige aos seus familiares para dizer que pensa muito neles.

Veja o vídeo na galeria acima.

