Buraco de 18 metros assusta moradores e evacua 30 casas no Reino Unido

Um enorme buraco, com aproximadamente 18 metros de profundidade, surgiu em uma área residencial de Nant Morlais, Pant, em Merthyr Tydfil, no Reino Unido, neste domingo, 1º de dezembro de 2024. O incidente levou à evacuação de cerca de 30 casas na região, enquanto moradores expressam temores sobre a segurança de suas propriedades.

A rua sem saída, localizada em uma área tranquila, foi interditada. As causas do surgimento do buraco ainda não foram confirmadas, mas, segundo um vereador local, há suspeitas de que o colapso tenha sido causado por um bueiro subterrâneo, uma estrutura projetada para permitir o fluxo de água sob as estradas.

O Conselho Municipal de Merthyr Tydfil usou as redes sociais para informar os moradores sobre o ocorrido. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o conselho destacou que a segurança é a prioridade máxima e pediu que as pessoas evitem se aproximar da área para permitir que os engenheiros trabalhem com segurança.

"Segurança é a nossa principal prioridade. Para permitir que os engenheiros continuem a trabalhar com segurança, por favor, mantenha distância da área", afirmou o conselho na publicação.

Equipes do conselho e a polícia local estão no local desde a manhã do incidente, trabalhando em conjunto com outras agências para avaliar a situação e garantir a segurança.

Stephen Regan, de 55 anos, é um dos moradores afetados e vive ao lado do buraco. Em entrevista à BBC, ele compartilhou o susto que sentiu no momento do incidente.

"Foi muito assustador, podíamos ouvir o estrondo e o colapso enquanto acontecia. Quero voltar para casa, mas não sabemos qual será a situação. Meu maior medo é perder minha casa... Nunca vi nada assim na minha vida", disse Regan.

Council officers and Police have been onsite at Nant Morlais, Pant all morning working with other agencies at the site of a sinkhole.



No further help or support is needed at this time but thank you to everyone who has offered it.



‼️ Safety is our main priority ‼️



To allow… pic.twitter.com/Gq5Lt28HtQ — Merthyr Tydfil County Borough Council (@MerthyrCBC) December 1, 2024

As autoridades continuam investigando as causas do colapso e monitorando a área para evitar novos riscos.

Leia Também: Economistas alertam para alta de preços após ameaça de Trump de impor tarifas a vizinhos