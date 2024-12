Jovem morre após infecção no lábio se espalhar e atingir o cérebro

Um jovem australiano de 20 anos, Lockie Seddon, faleceu repentinamente após desenvolver uma infecção bacteriana grave decorrente de um pequeno corte no lábio. Ele deixa a esposa grávida, Claire Hoogendoorn, e dois filhos pequenos.

De acordo com o Daily Mail, a causa da morte foi uma infecção por estafilococos, que se espalhou rapidamente e atingiu o cérebro. Inicialmente, quando Lockie procurou um hospital para mostrar o corte nos lábios, o médico avaliou a lesão como sendo "apenas uma mordida" e a considerou inofensiva.

Ao retornar para casa, o estado de saúde de Lockie piorou drasticamente. No dia seguinte, ele acordou com os olhos extremamente inchados, dores de cabeça intensas e disse à esposa: "Vou morrer". Claire imediatamente o levou ao hospital local, onde foi colocado em coma induzido.

No entanto, o hospital não tinha os recursos necessários para continuar o tratamento e decidiu transferi-lo para o Royal Melbourne Hospital. Apesar dos esforços, Lockie não resistiu e foi declarado morto.



A família de Lockie ficou abalada com a rapidez com que a infecção progrediu. "Um dia ele estava saudável, certo? Tinha apenas um pequeno machucado no lábio e, no dia seguinte, era só isso", lamentou uma parente.

