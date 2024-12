Homem desaparece de cruzeiro no caminho entre México e EUA

Um homem de 72 anos, identificado como norte-americano e que viajava sozinho, desapareceu de um navio da companhia Princess Cruises durante uma viagem entre os Estados Unidos e o México. O desaparecimento ocorreu por volta das 6h50 da manhã desta segunda-feira, antes de o navio atracar em San Francisco, segundo informações da ABC News.

A Princess Cruises informou que tratou o caso como um incidente de queda ao mar após uma análise detalhada das câmeras de segurança e múltiplas buscas realizadas no interior do navio. Segundo a companhia, "todas as outras possibilidades foram descartadas".



Uma grande operação de resgate foi iniciada para tentar localizar o passageiro. O desaparecimento gerou comoção entre os demais viajantes, mas até o momento, o homem não foi encontrado.

A viagem, que teve início em 27 de novembro, fazia parte de uma rota comum de cruzeiros entre o México e os Estados Unidos. As autoridades continuam investigando as circunstâncias do desaparecimento, enquanto equipes de busca seguem empenhadas na tentativa de localizar a vítima.

