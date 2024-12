Família cobra aluguel de R$ 1.500 à filha de 18 anos e divide opiniões

Uma família do Texas, nos Estados Unidos, gerou polêmica nas redes sociais ao cobrar uma mensalidade de 300 dólares (cerca de R$ 1.500) da filha de 18 anos, que continuava morando com os pais após terminar o ensino médio. O valor podia ser reduzido em aproximadamente R$ 500 caso ela contribuísse com as compras de supermercado.

Segundo Cody Archie, o pai, a medida visava preparar a jovem para a vida adulta e ensiná-la que "nem tudo é de graça". "Quando alguém entra no mercado de trabalho, precisa ser responsável por sua moradia e alimentação", explicou em entrevista à Fox News.



Após nove meses vivendo sob essa condição, a jovem Kylee conseguiu economizar dinheiro, tornou-se independente e deixou a casa dos pais. Para a família Archie, o resultado foi positivo. "Ela passou a entender melhor o custo das coisas no mundo real", afirmou Cody, orgulhoso.



A decisão dos Archie gerou reações mistas nas redes sociais. Muitos apoiaram a abordagem, considerando-a uma boa estratégia para ensinar responsabilidade financeira e preparar os filhos para a vida adulta. No entanto, outros criticaram a prática, argumentando que cobrar dinheiro dos próprios filhos pode prejudicar a relação familiar e causar desentendimentos.

Leia Também: Mulher que atropelou e matou noiva no casamento é condenada a 25 anos