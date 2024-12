Mulher que atropelou e matou noiva no casamento é condenada a 25 anos

amie Lee Komoroski, de 27 anos, foi condenada nesta segunda-feira (2) a 25 anos de prisão pelo atropelamento que matou Samantha Miller, uma noiva de 34 anos, na noite de seu casamento. O caso, que aconteceu em abril de 2023 na Carolina do Sul, gerou comoção internacional.

Samantha Miller estava em um carrinho de golfe ao lado de seu marido, Aric Hutchinson, e outras pessoas, quando o veículo foi atingido pelo carro de Komoroski. O impacto foi tão violento que o carrinho foi arremessado a cerca de 90 metros de distância. A noiva, ainda vestida para a cerimônia, morreu no local devido a uma lesão cerebral e múltiplas fraturas.

Aric Hutchinson, o noivo, sofreu ferimentos graves e precisou passar por diversas cirurgias. Ele revelou em tribunal que, momentos antes do acidente, Samantha havia dito que "não queria que a noite acabasse". "Beijei-a na testa, e a próxima coisa de que me lembro foi acordar no hospital", relatou emocionado.

Jamie Lee Komoroski foi condenada à pena máxima após admitir culpa pelos crimes de homicídio imprudente e direção sob efeito de álcool. Ela estava dirigindo com três vezes o limite de álcool permitido e, segundo as autoridades, havia bebido em vários bares antes do acidente. Durante o julgamento, Komoroski expressou arrependimento: "Quem me dera poder voltar atrás e desfazer essa terrível tragédia. Não posso. Viverei o resto da minha vida com intenso arrependimento."

Aric Hutchinson também iniciou uma batalha judicial contra os bares que serviram álcool a Komoroski naquela noite, alegando negligência. Ele já recebeu uma indenização de aproximadamente R$ 4,3 milhões (863 mil dólares).



O pai de Samantha Miller também se pronunciou durante o julgamento, deixando claro seu sofrimento e ressentimento em relação à condenada. "Para o resto da minha vida, vou odiar você. E, quando eu chegar ao inferno e você estiver lá, vou abrir a porta para você", declarou.

